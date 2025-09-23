Lääne-Nigula vald jagab õpetajatoetust

Kuula artiklit, 0 minutit ja 54 sekundit

Lääne-Nigula valla õpetajatoetust taotleb üheksa koolmeistrit.

Lääne-Nigula haridusosakonna juhataja Solveig Edasi ütles, et seekord jagab vallavalitsus õpetajate vahel 25 000 eurot ja komisjon valib stipendiaadid välja septembri lõpuks. „Täiendkoolituse avaldusi oleks oodanud rohkem,” märkis Edasi.

Toetust jagatakse kolmes kategoorias: täiendkoolitusteks, magistriõpinguteks ja uutele õpetajatele, kes on sügisest asunud tööle mõnda Lääne-Nigula valla kooli.

Artikkel jätkub peale reklaami

Mullu jagati laiali 20 000 eurot.

Esimesed õpetajastipendiumid maksis Lääne-Nigula välja 2022. aastal. Toona sai stipendiumi 11 õpetajat.

Lääne-Nigula vallavalitsus asutas õpetajasti