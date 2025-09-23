Haapsallane sai spordiliidu presidendiks

Eesti Discgolfi liidu erakorraline üldkogu valis reedel uueks presidendiks Haapsalu volikogu liikme Roger Tibari.

Roger Tibar on liiduga seotud alates eelmisest aastast, mil alustas liidus tööd üritus- ja turundusjuhina.

Kandideerima ajendas Tibarit usk Eesti kettagolfi potentsiaali. „Tunnen, et mul on kogemusi ning energiat, mida Eesti kettagolfi arengu hüvanguks kasutada. Olen olnud spordiala sees nii mängija, sisulooja kui ka kogukonna aktiivse liikmena,” ütles ta.

Artikkel jätkub peale reklaami

„Kettagolfi parimad ajad on alles ees ning me peame ise haarama härjal sarvist ja näitama inimestele, miks tasub kettagolfi harrastada ja ettevõtjatel siia investeerida. Edasi peab kindlasti minema ka aktiivse noortet