Edukaim kettagolfar läbis Haapsalu 239 viskega

Naiste arvestuses tegi 52 võistleja seas kõige vähem viskeid Mariina Tellisaar. Foto Tiina Kelviste
Laupäeval üle Haapsalu toimunud kettagolfi X-seeria võistluse võitis Hannes Kurn, kellel kulus kõikidesse korvidesse ketta saamiseks 239 viset.
Kurnile järgnes 247 viskega Mats-Eerik Tõhk ja 250 viskega Johan Laidoner. Kokku osales meeste arvestuses 298 võistlejat.
Naiste arvestuses tegi 52 võistleja seas kõige vähem viskeid Mariina Tellisaar, kes sai ketta kõigisse korvidesse kokku 294 viskega. Talle järgnesid 296 viskega Katrina Keerd ja Jaana Üksik.
Noorte ehk kuni 15aastaste arvestuses oli eduka
