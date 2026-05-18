Läänemaa jalgpallurid said suure kaotuse

Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond kaotas laupäeval kodupubliku ees Tartu JK Welco II võistkonnale 0:7.

Mäng algas esimese vastaste väravaga 13. minutil. Poolajale minnes oli seis juba 0:4 vastaste kasuks.

Teisel poolajal said tartlased veel kolm palli läänlaste väravasse, Läänemaa meeskonnal ühtegi väravat lüüa ei õnnestunud.

„Suur pettumus. Võimalusi oli, aga realiseerimisest jäi jälle vajaka,” ütles meeskonna kapten Karl Kikas. „Poistel jääb puudu jalgpallilisest mõtlemisest ja julgusest palli mängus hoida, isegi siis, kui vastane seda lubab. Tuleb edasi tööd teha, trennis k