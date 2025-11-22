Läänemaa hooldekodud tõstavad hinda

Kui viis aastat tagasi sai Läänemaa kõige odavamas Oru hooldekodus koha 700 euro eest kuus, siis tulevast aastast tuleb sealsamas välja käia peaaegu poole rohkem.

2020. aastal maksis hooldekodukoht maakonnas veel alla tuhande euro, aga 2025. aastal lähenevad hinnad tasapisi kahele tuhandele. Viie aasta hinnatõus meie eakatekodudes jääb vahemikku 400–600 eurot, ületades pensionitõusu.

Sel nädalal kinnitas Lääne-Nigula vallavalitsus 125 euro suuruse hinnatõusu Risti ja Oru hooldekodus. 1. jaanuarist tuleb seal kõbusama hoolealuse ehk hoolduskoha eest maksta 1390 eurot ja rohkem abi vajava inimese ehk põetuskoha eest 1465 eurot. Sellest hoolimata jäävad Oru ja Risti hooldekodud endiselt Läänemaa kõige odavamateks