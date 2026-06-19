Kaspar Velberg ja Ludensemble toovad Haapsallu „Sõduri loo”

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Foto autor: Siim Vahur.

1.juulil jõuab Haapsalu kultuurikeskuses publiku ette Igor Stravinski „Sõduri lugu”, mille toovad lavale näitleja Kaspar Velberg ja Ludensemble. Muusikat, sõna ja visuaalkunsti ühendav teos räägib sõdurist, kes vahetab oma viiuli rikkuse vastu, kuid avastab peagi, et kõigel on oma hind.

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Tallinna Linnateatri näitleja Kaspar Velberg (pildil) astub üles jutustajana, esitades teose Häidi Kolle eestikeelses tõlkes. Stravinski ja Šveitsi kirjaniku Charles-Ferdinand Ramuzi loodud lugu käsitleb ajatut teemat – inimese püüdu oma saatust juhtida ning õnne leida.

Ludensemble’i seitsmeliikmeline koosseis dirigent Kaspar Männi juhtimisel esitab Stravinski värvika partituuri, kus kohtuvad marsid, valsid, tangod, ragtime ja rahvamuusikast inspireeritud motiivid. Visuaalse mõõtme loob kunstnik Tõnis Jürgens, kelle liikuvad kujundid saadavad nii muusikat kui ka jutustust.

Ettekande muudab eriliseks ka asjaolu, et Velberg, Mänd ja Jürgens on klassivennad, kelle teed ristuvad nüüd ühises lavaprojektis. Nii sünnib koostöö, kus põimuvad teater, muusika ja visuaalkunst.

Ludensemble’i koosseisus astuvad üles Kaija Lukas, Alexandr Avramenko, Diogo Mountinho, Laur Keller, Toomas Vana, Regina Udod ja Lauri Metsvahi. Kontsert-etendus toimub 1. juulil Haapsalu kultuurikeskuses. Piletid saadaval Piletikeskuses: https://piletikeskus.ee/et/e/mkm51r?a=b7rs6o8tpnd8a0v9grf6s71j