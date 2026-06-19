Juuli pensionid ja puudega inimeste toetused laekuvad 6. juulil

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Juulikuu pensionid ja puudega inimeste toetused jõuavad inimesteni esmaspäeval, 6. juulil. Tavapärane väljamaksepäev on iga kuu 5. kuupäev, kuid juulis langeb see pühapäevale.

Kui pensionide ja toetuste maksepäev langeb nädalavahetusele, teeb sotsiaalkindlustusamet väljamaksed sellele järgneval tööpäeval. Seetõttu jõuab juulikuu pension ja puudega inimese toetus inimesteni ühe päeva võrra tavapärasest hiljem.

Kuna jaanipühade ajal võib kulusid olla tavapärasest rohkem, tasub oma väljaminekud aegsasti läbi mõelda. Nii on lihtsam tagada, et rahaasjades jaguks kindlust ka juuli algusesse.

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