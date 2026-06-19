Euroopa meister Katrina Lehis: ükski võit ei tule kergelt

Katrina Lehis on Euroopa meister. Foto: Augusto Bizzi

Haapsalust pärit vehkleja Katrina Lehis tuli Prantsusmaal peetavatel Euroopa meistrivõistlustel esikohale.

„Ükski võit ei tule kergelt, vahet pole, mis skoor on,” ütles Lehis Lääne Elule. „Võistlesin võiduka lõpuni.”

Võistlused ei alanud Lehisele ladusalt: alagrupis sai ta kuuest matšist neli võitu ja kaotas kaks. Sellega sai ta 29. asetuse.

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Põhivõistluse avaringis oli Lehis vaba, 64 hulgas oli tal vastaseks rumeenlane Emma Sonti, kellega lõppes matš seisul 9:8. „Algus pole kunagi lihtne, raske on sisse saada,” ütles Lehis. „Pärast seda rasket matši sain