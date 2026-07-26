Sten Priinits ei pääsenud MMil 32 hulka

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Haapsalu epeevehkleja Sten Priinits astus Hong Kongis peetavatel vehklemise maailmameistrivõistlustel meeste epee individuaalarvestuse põhivõistlusel pühapäeval võistlustulle, aga piirdus seekord ühe kohtumisega.
Priinits vehkles 64 seas avavoorus šveitslase Lucas Malcottiga, kuid pidi tunnistama vastase paremust. Tulemuseks jäi 15:11 šveitslase kasuks.
Alagrupiturniiril võistles läänlastest
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