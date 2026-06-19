Lääne Elu paberleht laupäeval, 20. juunil

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Jaanituled igale maitsele – laste jaanipeost Terminaatori ja Ivo Linnani

Jaanipidude hooaeg on alanud – reedel tehti ots lahti Taeblas. Kuid tõeline peotrall läheb lahti täna. Järgmiste päevade sisse mahub pidusid igale maitsele, alates kodusematest ja rahvalikumatest jaanipühade tähistamisest koos köieveo ja kotisjooksuga kuni suurejooniliste pidudeni, kus astuvad üles Eesti tuntuimad ansamblid.

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Lõpetajad astuvad ellu: „Praegu on aeg unistada!”

Läänemaa ühisgümnaasiumi abiturientide laupäevase lõpuaktuse eel õnnestus kinni püüda neli lõpetajat ja pärida neilt, mis saab edasi. Suvevaheaja meeleolu on õhus, kuid jutt keerleb juba tuleviku ümber, riivates aeg-ajalt ka olevikku ja minevikku. Abituriendid kergitavad viivuks saladuseloori ja räägivad oma unistustest, erialavalikust ning sellest, missuguse jälje on Läänemaa ühisgümnaasium nende ellu jätnud.

Kuidas Jaanid endale nime said

„Jaan kuuleb!” – Lääne Elu helistas enne jaanipäeva kümnele Jaanile, et uurida, miks neile just selline nimi on pandud. Kas ehk sünnikuu järgi või mõnel muul põhjusel? Läänemaa Jaanid ise ütlevad, et aus eesti nimi. Ja seda, et üks Jaan on etem kui kaks muidumeest. Oma nimega on nad rahul, ainult välismaal minevat keeruliseks: Jaanist saab piiri taga John või Jan, aga ühed Jaanid kõik. Tihtipeale on nad saanud nime oma isa, vanaisa või vanavanaisa järgi.

Lääne Elu õlletest: „Pole kõige hullem”

Jaanipühade osaks on ikka olnud õlu. Alkohol on aga tervisele kahjulik ega sobi ka autojuhile. Seetõtt otsustas Lääne Elu toimetus proovida, millise alkoholivaba õlu järele poeriiulil kätt sirutada tasub. Seitse Lääne Elu toimetuse liiget istusid, paber ja pliiats hinnete andmiseks näpus, ümber laua ja mekkisid pimetestis klaasidest märjukest, mida peatoimetaja kõrvaltoas neile valamas käis.