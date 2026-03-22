Režissöör Anu Aun: “Tahtsin luua Epust audiovisuaalse maali”

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 17

"Minu salajane soov oli luua Epust audiovisuaalne maal," ütles kunstnik Epp Maria Kokamäest dokumentaalfilmi "Epp Maria. Elu maalides" režissöör Anu Aun laupäeval Haapsalus filmi linastuse järel kinopublikuga kohtudes.

"Epp Maria. Elu maalides" jälgib kunstnik Epp Maria Kokamäe elu ühe aastaringi vältel: aiatöid tegemas, maalimas, pärnaõisi korjamas, rannas jalutamas, perega koos olemas. Kokamägi nimetabki end aastaajakunstnikuks, sest vastavalt aastaaegadele varieeruvad ka värvid tema maalidel.

Auna sõnul oli tal idee Kokamäest filmi teha juba mitu aastat tagasi. "Mulle tundub, et Epu maailm on magnet, mis hakkas mind tõmbama oluliselt varem kui ma teadsin, et ma kunagi üldse hakkan filme tegema," ütles Aun. Ta meenutas, et esimene kokkupuude Kokamäega oli tal teismelisena, kui ta ostis viimase kujundatud kalendermärkmiku. "Siis hakkasin Ep