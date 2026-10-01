Loodushuvilised tegid Penijõele lookeid

Matsalu loodusfilmide festivali (MAFF) ajal kutsus Eestimaa looduse fond (ELF) Penijõele talgutele ja väljasõidule.

Teist aastat toimuvate talgute eesmärk on anda maaparanduse käigus sirgeks kaevatud Penijõele tagasi looduslähedasem kuju.

ELFi teabejuht Kertu Hool rääkis Lääne Elule, et praeguseks on saanud ligi 200 meetri pikkune jõelõik juurde lookeid ja kärestikke.

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„Koos maaomanikuga tegime jõesängi kivide ja puutüvedega väikesi lookeid. Kõik see sai kinnitatud jõe põhja. Lisaks punuti pajuvitstest vooluveesuunajad,” ütles Hool. „Kui need kunagi ära kõdunevad, peaks jõesäng oma setetega nagunii olema kuju muutnud,” lisas ta.

Eesmärk on luua kaladele juurde elupaiku ja koelmuid. Kuna Penijõgi on siiski osa maaparandussüsteemist, tuleb täpselt jälgida, et see ka edaspidi niivi