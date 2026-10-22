Galerii: külalislaenutajate päev Haapsalu raamatukogus

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Neljapäeval on Haapsalu raamatukogus taas külalislaenutajate päev. Seekord teenindavad kell 11-14 kliente Haapsalu linnajuhid.

"Esimeses vahetuses on linnapea Olavi Seisonen ja linnavalitsuse kultuuri- ja sporditöö spetsialist Teele Jurtom. Pärast neid abilinnapea Andres Kampmann ja üks üllatuskülaline," rääkis Lääne maakonna keskraamatukogu juhataja Janne Tenson.

"Tulin tööle," ütles Seisonen paar minutit pärast kella 11 laenutussaali jõudes. Jurtom toimetas selleks ajaks juba leti taga. Esimesed kliendid ei lasknud end kaua oodata ja raamatukoguhoidja Taimi Hein jagas külalislaenutajatele kiir