Taeblas käib vana tööstuhoone lammutamine

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Taebla bussipeatuse taga müttab ekskavaator, mis lammutab kasutuseta seisnud töökojad, et nende asemele kerkiks ligi miljoni euro eest Meie poeketi kauplus.

Laguneva hoone keldris paikneva viinaköögi väidetavalt hinnalise müürijupi fragmenti, mille kaitseks kohalikud elanikud allkirju kogusid, otsustas omanik kasutada uue toidupoe kujunduselemendina – osa sellest laotakse õue peal uuesti üles.

Kibe töö käib Taebla bussipeatuse taga esmaspäevast saadik. „Vaatepilt nagu lammutamisel ikka. Suur masin töötab. Pooled seinad püsti, pooled maas,” kirjeldas vaatepilti Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa eile. Uus toidupood ehitatakse kohalikust Coopist mõnesaja meetri kaugusele.

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Pood tuleb igal juhul

Meie jaeketi nõunik Tarmu Kurm kinnitas Lääne Elule, et vana amortiseerunud töökojahoone lammutamine hakkas pihta. Kurm ei osanud veel öelda, millal võiks uus toidupood kerkima hakata. „Praegu käib uute Meie toidupoodide ehitus Ihastes ja Tartu külje all Kõrvekülas,” märkis Kurm.