Haapsalu pani paika järgmise nelja aasta plaani

Eelarvestrateegia järgi tahab Haapsalu linnavalitsus sel ja järgmisel aastal investeerida üle kahe miljoni euro, millest kuni veerand tuleb toetustest.

Kuu alguses ootas linnavalitsus rahva arvamusi eelarvestrateegia tegevuskavale. „Neid tuli ka,” ütles linnapea Olavi Seisonen.

Seisoneni sõnul võeti mõni ettepanek arvesse, kuid mõni oli juba arengukavas kirjas ja neid eraldi eelarvestrateegia tegevuskavasse lisama ei hakatud.

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Suuremate investeeringutena on järgmisel aastal plaanis alustada Kalda tänava remondiga, mis jätkuks 2029. aastal. Järgmisel aastal on selle tänava remondiks mõeldud 100 000 eurot.

Haapsalu abilinnapea Peep Aedviiru sõnul on tegu katendite vahetusega, kus asfalt freesitakse ära, pannakse uus ning parandatakse ka kõnnitee ja selle äärekivid. „Vaatame, kaugele selle summaga jõuame ja siis teeme järgmisel aastal edasi,” ütles ta.

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