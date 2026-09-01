Martna lapsed alustasid õppetööd uues koolimajas

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Martna-Palivere kooli kümnele esimese klassi lapsele helises koolikell esimest korda ligi kolme miljoni euro eest korda tehtud majas.

Martna kooli 1. klassi õpilasele Rubi Reppole jääb esimene koolipäev kauaks meelde, sest peale kõige muu lendas aktuse ajal saali ja laperdas tükk aega laste pea kohal nahkhiir. Sissetungija tekitatud elevuse vaigistas koolijuht Kädly Künnap ainsa käetõstega.

Vastremonditud koolimaja kohta ei oska tüdruk aga midagi arvata, sest Rubi ja tema neli klassikaaslast pole teistsugust näinudki. Kui nemad 2026. aasta 1. septembril kooli jõudsid, oli maja ligi kolme miljoni euro eest juba korda tehtud.

Vanemad õpilased veetsid läinud õppeaasta lasteaia kitsukestes oludes, kus õppida tuli pead-jalad koos. „Me oleme tagasi! Me tegime selle ära – lapsed õppisid ja õpetajad õpetasid,” ütles Künnap aktusel.

Künnapi sõnul jääb küllap ka see aeg aastakümneteks meelde ja se