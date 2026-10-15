Peatänava ehitaja süüdistab tee viletsas seisus projekteerijat

Posti tänava ehitanud YIT Eesti AS on tänava garantiiremondiga lõpetanud, kuid Haapsalu linnavalitsuse hinnangul kõik tööd tehtud pole. Ehitaja sõnul nõuab linnavalitsus töid, mis garantii alla ei kuulu.

Suurim vaidluskoht on kogu tee vuugitäidete vahetamine. Garantiitööde käigus vahetas ehitaja sel sügisel vuugitäite välja jupiti, kuid linnavalitsusega oli kokku lepitud, et vuugisegu vahetatakse välja kogu tee ulatuses.

Ehitaja esindaja saadetud kirjast tuleb välja, et linnavalitsus nõuab ehitajalt liiga palju. „Ei nõua liiga palju. Nõuame vuugivahetust. Kevadel ehitaja nõustus sellega ja see sai ka kirja,” ütles Haapsalu abilinnapea Peep Aedviir.

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Garantii ei kata projekti vigu