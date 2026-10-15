Galerii: Marienholmil kerkiv kortermaja sai nurgakivi

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Kolmapäeval asetati Marienholmi teise etapi kortermajale nurgakivi, järgmise aasta suvel on seal valmis 25 uut korterit.

„Minu jaoks on nurgakivi panekud äärmiselt tähtsad sündmused,” ütles Scandium Kinnisvara juhatuse liige Kalle Aron.

Tema sõnul näitavad nurgakivi panekud seda, et lennukad ideed saavad teoks. „Enne kui saame nurgakivi panna, on pidanud paljud inimesed palju pingutama,” ütles Aron.

Marienhol