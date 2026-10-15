Haapsalu linnas jalutavad rebased

Järjest enam tuleb teateid Haapsalu linnas ringi jalutavatest rebastest, keda on viimasel ajal kohatud näiteks Haava ja Jalaka tänaval, aga ka Tõrukese lasteaia ümbruses ning lausa promenaadil.

„Täna hommikul kohtusin Haapsalu promenaadil rebasega, kes jalutas minust rahulikult mööda,” kirjutas Haapsalu ja Läänemaa Facebooki grupis esmaspäeval fotograaf Eduard Laur. „Mina jäin teda huviga vaatama, tema ei teinud minust väljagi.”

Eesti metsloomaühingu esindaja Merit Põllu sõnul tulevad rebased linna ennekõike kättesaadava toidu tõttu. „Kergesti ligipääsetavad kompostikastid ja prügikastid, lemmikloomadele õue jäetud toit. Kõik see meelitab neid inimese lähedale,” selgitas Põld. „Kuna li