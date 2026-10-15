Elari Tahvinov sai Lätis esikoha

Lätis Aizputes peetud kohaliku laskurklubi võistlusel tuli püstolilaskmises meeste üldarvestuses esimeseks Elari Tahvinov, kuid auhinnalistele kohtadele jõudis teisigi Haapsalu laskureid.

Laskmistreeneri Mati Seppi sõnul on haapsallased käinud Aizputes peetaval võistlusel alates 2010. aastast. „See võistlus oli kogu aeg ühe selle klubi kunagise toetaja mälestuseks, aga kuna seni võistlust vedanud vana treener suri mullu 89aastaselt, siis nüüd on võistluse nimi Jānis Šalmsi mälestusvõistlus,” selgitas Seppi.

Tahvinov püstolis parim

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Seppi ütles, et tema nimetab klubivõistlustel poodiumile pääsemist auhinnaliseks kohaks, aga mitte medaliks. „Medaleid saab ikkagi tiitlivõistlustel,” täp