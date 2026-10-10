Tuulepargi taotlus ootab uuringut

Haapsalu abilinnapea Peep Aedviiru sõnul pole linnavõim saanud senini võtta seisukohta arendaja Haapsalu 1 Energiapark OÜ soovitud tuulepargi eriplaneeringu algatamise kohta, sest arendajalt oodatakse linnustiku-uuringut.

„Tean, et uuring on tehtud ja me oleme seda küsinud. Praeguseks ei ole meile seda veel edastatud,” rääkis Aedviir. Tema sõnul küsis linnavalitsus kevadel ametliku kirjaga linnustiku-uuringut, et seda seisukoha aluseks võtta. „Praegu on pall seega arendaja käes,” lausus abilinnapea.

„Uuringu tellis arendaja ja see kuulub talle. Linna p