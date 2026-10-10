Eesti ainus artišokipõld annab Kullamaal saaki

Kullamaal kasvanud Andreas Kiik koristab igal nädalal põllult paarsada kilo artišokke, et enne öökülmade tulekut saak salve saada.

Kui Kiik esimest korda seda lõunamaist köögivilja sõi, ei osanud ta arvata, et ükskord sammub ta artišokkide vahel ja näpistab oksatangidega neil päid otsast. Väikestviisi mängijaid-katsetajaid on Eestis teisigi, aga artišokipõldu mujal ei ole.

Artišokki sõi Kiik kaheksa aastat tagasi Itaalias. Talle maitses. Lapsepõlvekodus Kullamaal kasvatas tallinlasest Kiik kartulit ja muud kraami nagunii. Ja oh imet – mõte meil artišokke kasvatada kandis vilja.

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Kiik tuli reisilt tagasi, soetas seemned ja pani järgmisel kevadel maha. Läksid kasvama. Oma esimese saagi marineeris ta purki, teadmata, kas on söödav. Oli küll.

Poolteist hektarit põldu

2026. aasta 7. oktoobril seisab 38aastane Kiik poolteise hektari suuruse artišokipõllu ääres. Artišokid edenevat Kullamaal isegi paremini kui kuusehekk, mis kiratseb aasta-aast