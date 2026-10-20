Tulumaksu laekub prognoositust paremini

Üle Eesti vähenes augustis füüsilise isiku tulumaksu laekumine võrreldes eelmise aasta augustiga üheksa protsenti, Läänemaa omavalitsustes aga kasvas tulumaksu laekumine samal määral.

Maksu- ja tolliameti (MTA) andmeil on füüsilise isiku tulumaksu laekumine olnud viimaste kuude lõikes stabiilne. Augustis laekus maksu üle 241 miljoni euro ehk 24 miljonit vähem kui eelmise aasta augustis. MTA hinnangul on maksulaekumist mõjutanud maksuvaba tulu süsteemi muutus aasta alguses.

Läänemaa omavalitsuste ja Lääneranna valla maksutulu kasvas sama ajavahemikuga üheksa protsenti. Augustis laekus makse 2,8 miljonit eurot, eelmisel aastal oli maksulaekumine 2,6 miljonit eurot. Septembris laekus maks