Läänlastel tuleb maksuametile tasuda sadu tuhandeid

1. oktoobril saabub maamaksu teise osa ning tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise tähtaeg.
Maksu- ja tolliameti meediasuhete juhi Andri Küütsi teatel tuleb läänlastel uueks kuuks maamaksu tasuda veel 488 000 eurot. Koos juba esimeses osas tasuda tulnud summaga tuli tänavu Läänemaa kinnistute eest kokku tasuda 1,44 miljonit eurot, mis laekub kohalike omavalitsuste eelarvesse.
Tulumaksu tuleb 1. oktoobriks tagasi maksta 1500 läänlasel kokku 1,49 miljonit eurot. Eelmisel aastal teenitud tulu eest sai 8300 läänlast aga tulumaksu tagasi üle 2,7 miljoni euro. Suurem osa tagastatavast summast on Küütsi sõnul juba makstud.
Üle Eesti tuleb oktoobriks tasuda 84