Haapsalust pärit akordionist Henri Zibo annab Läänemaal koos saksofonist Rene Lauriga kaks kontserti – laupäeval astutakse üles Vormsil pühapäeval Linnamäel.

Zibo ja Laur osalesid 2014. aastal ERRi „Klassikatähtede” telekonkursil. Sealt sai alguse nende tutvus ja koostöö. Läänemaal esitavad nad tangodest inspireeritud palu, mustlasviise ja eesti muusikat. Kõlab Argentiina helilooja Astor Piazzolla, Itaalia helilooja Vittorio Monti ja Lepo Sumera looming. Sama kavaga on nad üles astunud Tartus, Võrus ja Tallinnas. Tuleval kevadel minnakse tuurile Lõuna-Eestisse.

2014. aastal „Klassikatähtede” konkursil teise koha saanud Zibo on Haapsalu muusikakooli üks tuntumaid vilistlasi. Tema akordioniõpetaja oli Sirje Roogla. Kuni 16. eluaastani elas Zibo Haapsalus. Pärast põhikooli lõpetamist jätkas ta õpinguid Tallinna muusikakeskkoolis ning Eesti muusika- ja teatriakadeemias. „Haapsalus elavad ema ja tädi. Käin seal nii tihti kui võimalik,” ütles Zibo Lääne Elule.

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Zibo märkis, et koduka