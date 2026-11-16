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Kodu remonti kavandades kipuvad esimesena pähe tulema uued põrandad, värskelt värvitud seinad ja ilusam köök. Ent mis saab siis, kui pärast remonti selgub, et põranda all olevad torud vajavad väljavahetamist? Värskelt valminud töö tuleb osaliselt uuesti lahti võtta ning esialgu soodsana tundunud ettevõtmine muutub märksa kallimaks.

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Seetõttu tasub juba enne materjalide ostmist läbi mõelda tööde järjekord ja võimalikud lisakulud.

Kõige kallim töö võib olla see, mida tuleb kaks korda teha

Vanema maja remontimisel tasub enne siseviimistlust kontrollida torustiku, elektrisüsteemi ja kandekonstruktsioonide seisukorda. Näiteks vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus tuleks planeerida enne uute põrandate paigaldamist või seinte viimistlemist. Vastasel juhul võib torude vahetamine tähendada äsja tehtud töö lõhkumist.

Sama oluline on hinnata konstruktsioonide seisukorda. Kui vaja läheb uusi talasid või muid puidust ehitusdetaile, tasub materjalide valikuga varakult tutvuda. Javicari veebilehel on selleks eraldi kategooria Puitmaterjal.

Ka katuse parandamist ei maksa edasi lükata, sest läbijooksev katus võib rikkuda värskelt remonditud ruumid. Katusekatteid ja muid ehitustooteid pakub näiteks Benders.

Enne nähtavate pindade uuendamist tehtud põhjalik ülevaatus võib säästa nii raha kui ka närve.

Kust tekivad eelarvesse ootamatud lisakulud?

Remondi maksumust võivad kasvatada esialgu tähelepanuta jäänud pisiasjad: materjalide transport, tööriistade rent ja spetsialistide töötasu. Näiteks tasub enne suuremate seadmete ostmist hinnata, kas neid läheb vaja ka pärast remonti. Makita tööriistade valikuga tutvudes saab võrrelda erinevaid võimalusi, kuid harva kasutatava seadme rentimine võib olla mõistlikum.

Lisakulusid aitab vältida ka täpne planeerimine. Kui kavas on vahetada siseuksi või põrandakatteid, tasub varakult uurida Aurini tootevalikut ning arvestada paigalduse maksumusega.

Materjalide hindu ja kampaaniaid saab jälgida ka kliendileht.ee lehel. Oluline on võrrelda kogu ostu maksumust, mitte üksnes soodushinda, sest transport ja lisatarvikud võivad eelarvet märgatavalt mõjutada.

Millal on õige aeg kodu ilusamaks muuta?

Kui torustik, elektrisüsteem ja suuremad ehitustööd on korras, saab keskenduda siseviimistlusele ja sisustamisele. Mööbli valikul tasub varakult läbi mõelda ruumide mõõtmed ning mööbliesemete paigutus. Näiteks Home4you valikust leiab nii diivaneid, laudu kui ka muid sisustustooteid.

Eelarvesse tasub jätta ka väike varu ootamatuteks kulutusteks. Nii ei pea pooleliolevat remonti peatama, kui mõni töö osutub kavandatust kallimaks.

Lõppkokkuvõttes ei pruugi kõige soodsam remont olla see, mille materjalid maksavad kõige vähem. Suurim kokkuhoid tuleb sageli sellest, et juba tehtud tööd ei pea uuesti tegema.