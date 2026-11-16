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Haapsalu Linnavalitsus tunnistas 28. oktoobri 2026 istungil korraldusega nr 827 osaliselt kehtetuks Juurika detailplaneeringu Pleesi tee 13 osas.

Detailplaneeringu eesmärk oli Juurika kinnistu jagamine elamukruntideks, kruntidele ehitusõiguse, juurdepääsuteede ja liikluskorralduse ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukohtade määramine. Detailplaneering hõlmab endas Pleesi tee 7, Pleesi tee 9, Pleesi tee 11 ja Pleesi tee 13 kinnistuid.

Juurika detailplaneering kehtestati Ridala Vallavalitsuse 26.05.2005 otsusega nr 162. Tänaseks on detailplaneering 21 aastat vana. Pleesi tee 13 kinnistu omanik esitas taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise osas, eesmärgiga jagada Pleesi tee 13 kinnistut. Eelnõu saadeti puudutatud isikutele tutvumiseks, millele esitati vastuväited, eelnõud parandati esitatud arvamuste kohaselt ning saadeti taas puudutatud isikutele tutvumiseks, parandatud eelnõule vastuväiteid ei esitatud.

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Planeerimisseaduse § 140 lg 1 punktide 1 ja 2 kohaselt võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistada, kui planeeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja/või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.