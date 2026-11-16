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Haapsalu Linnavalitsus teatab, et Haapsalu Linnavalitsus algatas 09. septembri 2026 korraldusega nr 713 „Detailplaneeringu algatamine (Kaevu tn 8, Uuemõisa küla, Haapsalu linn)“ Kaevu tn 8 kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,6 ha. Planeeringuala hõlmab eraomandis olevat Kaevu tn 8 kinnistut, mille sihtotstarve on 100% maatulundusmaa ja pindala on 28745 m2. Ruumilise terviklahenduse täitmise eesmärgil on planeeringualale kaasatud eraomandis olev Kaevu tn L1 kinnistu, mille sihtotstarve on 100% transpordimaa, munitsipaalomandis olev Kaevu tänav kinnistu, mille sihtotstarve on 100% transpordimaa ja pindala on 764 m2 ning munitsipaalomandis olev Kaevu tänav L1 kinnistu.

Detailplaneeringu eesmärk on praeguse maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu jagamine elamukruntideks. Elamumaa kinnistute orienteeruv pindala on ca 4000 m2. Kinnistu kavandatavad sihtotstarbed on elamumaa. Tegelik krundijaotus, sh elamukruntide arv ja suurused selguvad edasises planeerimisprotsessis.

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Haapsalu linna üldplaneering 2030+ kohaselt asub Kaevu tn 8 kinnistu segafunktsiooniga maa-alal. Segafunktsiooniga maa-alal on lubatud elamud, majutus-, toitlustus-, büroo-, kaubandus-, teenindus, spaahotelli vms, spordi-, meelelahutus- ja ühiskondlikud hooned ning neid teenindavad rajatised, puhkealad ning teed ja väljakud. Vastavalt Haapsalu linna üldplaneeringule asub Kaevu tn 8 kinnistu Paralepa ja Uuemõisa ehitustingimuste piirkonnas. Koostatav detailplaneering on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga ning detailplaneeringu eesmärk vastab üldplaneeringule.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Haapsalu Linnavalitsus.