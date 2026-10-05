Kuusik tuli Euroopa karikavõistlustel kolmandaks

Haapsalu laskur Triin Kuusik sai Šveitsis Thunis peetud Lapua Euroopa karikavõistluste finaalis koos Erik Amanniga püstoli segavõistkonna arvestuses pronksmedali.

Konkurents oli väga tihe, sest Kuusik ja Amann said 762 silma, hõbedale tulnud eestlased Marja Kirss ja Peeter Olesk samuti 762 silma ning võitnud lätlased Anita Krieķe ja Ernests Erbs 763 silma.

„Ühtepidi on väga hea meel ja individuaalselt lasin seal oma tulemuse ilusasti ära, aga arvestades, et teine koht oli sama silmade arvuga ja lugema hakkasid sisekümned, oli kaotus napp. Tegelikult oli ju esimene koht käega katsutav,” ütles Kuusik Lääne Elule. Lõppjärjestus selgus võistlusel päris l