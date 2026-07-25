Garaažikasside pidaja võib saada 1600 eurot trahvi

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Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) selgitas välja läinud nädalal Haapsalust Haava tänava garaažidest leitud ja varjupaika viidud väärkoheldud kasside pidaja ning algatas väärteomenetluse, mille eest võib oodata kuni 1600 euro suurune trahv.

PTA loomade heaolu operatiivüksuse juht Grete-Liina Miller kinnitas Lääne Elule eile, et järelevalvemenetlus selgitas kasside pidaja välja. Isiku nime amet ei avalda, aga kasside omanik pidas tõepoolest garaažides 20 kassi.

Milleri sõnul on järelevalvemenetlus lõpetatud. „Kassid on võõrandatud varjupaigale, aga amet menetleb juhtumit ka väärteoasjana.”

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