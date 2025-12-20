Loomade varjupaigas käis jõuluvana

jõuluvanad varjupaigas_andra (1) Jõuluvanad viisid varjupaika kinke. Foto Andra Kirna. jõuluvanad varjupaigas_andra (3) Jõuluvanad viisid varjupaika kinke. Foto Andra Kirna. jõuluvanad varjupaigas_andra (5) Jõuluvanad viisid varjupaika kinke. Foto Andra Kirna. Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Jõuluvanad Rommi, Allu ja Ago viisid kümnendat korda Läänemaa kodutute loomade varjupaiga asukatele jõulukingitusi, ikka neid, mis hamba alla kõlbavad.

Kraami oli enam-vähem nii palju, kui kahte sõiduautosse peale jõuluvanade, jõlumemmede Elo ja ja Eve ning päkapikk Kati mahtus.

Kassidele oli kuivtoitu ja maiustusi. Kiku, var