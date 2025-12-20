Loomade varjupaigas käis jõuluvana

Kuula artiklit, 0 minutit ja 43 sekundit
0:00 / 0:43
jõuluvanad varjupaigas_andra (1)
Jõuluvanad viisid varjupaika kinke. Foto Andra Kirna.
jõuluvanad varjupaigas_andra (3)
Jõuluvanad viisid varjupaika kinke. Foto Andra Kirna.
jõuluvanad varjupaigas_andra (5)
Jõuluvanad viisid varjupaika kinke. Foto Andra Kirna.
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Jõuluvanad Rommi, Allu ja Ago viisid kümnendat korda Läänemaa kodutute loomade varjupaiga asukatele jõulukingitusi, ikka neid, mis hamba alla kõlbavad.
Kraami oli enam-vähem nii palju, kui kahte sõiduautosse peale jõuluvanade, jõlumemmede Elo ja ja Eve ning päkapikk Kati mahtus.
Kassidele oli kuivtoitu ja maiustusi. Kiku, var
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam