Loomade varjupaigas käis jõuluvana

Andra Kirna

andra@le.ee

Jõuluvanad viisid varjupaika kinke. Foto Andra Kirna.
Jõuluvanad Rommi, Allu ja Ago viisid kümnendat korda Läänemaa kodutute loomade varjupaiga asukatele jõulukingitusi, ikka neid, mis hamba alla kõlbavad.

Kraami oli enam-vähem nii palju, kui kahte sõiduautosse peale jõuluvanade, jõlumemmede Elo ja ja Eve ning päkapikk Kati mahtus.

Kassidele oli kuivtoitu ja maiustusi. Kiku, var

