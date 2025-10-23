Varjupaigas ootab kodu ligi 40 kassi

Kaie Ilves

kaie@le.ee

Kuula artiklit, 3 minutit ja 22 sekundit
0:00 / 3:22
Keskmiselt kulub kassile-koerale kodu leidmiseks kolm kuud, aga ooteaeg võib venida aastatepikkuseks. Foto Andra Kirna

Haapsalu külje all Vilklas asuva loomade varjupaiga kõige staažikamal elanikul sai läinud reedel täis 1200 päeva sealset elu.

Paarikuise titena Nõvalt leitud musta-valgekirju Paula sattus varjupaika 2022. aasta suvel. Varjupaiga juhataja Helina Albi sõnul ei ole endassetõmbunud Paula seni kontakte looma ega inimest usaldama õppinud. „Kõige kauemaks kipuvadki jääma arglikud kassid,” ütles Alp.

Paulast järgmine on samuti mustavalgekirju Olli, kellel saab varsti täis tuhat päeva varjupaigaelu. Tema satt

Artikkel jätkub peale reklaami

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT