Uued volikogud hakkavad kogunema novembri alguses

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Valimisjaoskond Panga külas. Foto: Juhan Hepner
Valimiskomisjone juhtivad omavalitsuste sekretärid ei teadnud veel öelda, millal täpselt uue koosseisuga volikogud kokku kutsutakse, aga tõenäoliselt juhtub see novembri esimesel nädalal.

Täpne volikogu kokku kutsumise aeg sõltub sellest, kui palju üleriigilisele valimisteenistusele vaideid esitatakse, kui kiiresti need lahendatakse ja kas valimisteenistuse otsused kaevatakse edasi ka riigikohtusse. Alles pärast kõigi vaiete lahendamist saavad valimiskomisjonid volikogude koosseisud kinnitada.

„Praeguseks on saabunud kaks taotlust hääletamistulemuste üle lugemiseks. Läänemaa või Lääneranna vallaga taotluse esitajad otsesel

