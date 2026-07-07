Turistidetulv parandas hotellide tulemusi

Spaahotell Fra Mare. Foto Malle-Liisa Raigla

Läänemaad külastanud turistide arvu mullune kasv peegeldub ka majutuskohtade paranenud majandustulemustes.

Fra Maret haldava 1992. aastal asutatud Heal ASi käive oli mulluse majandusaasta aruande järgi üle kolme miljoni euro. See ületas koroonapandeemiaeelsel ajal saavutatud taset.

Aastaga kasvas ettevõtte käive 9,5 protsenti. Ettevõtte puhaskasum kasvas aastaga 117 protsenti 0,14 miljoni euroni.

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„Aasta läks läbi raskuste,” ütles Fra Mare juht Maret Sukles.

Ta tõi välja, et viimastel aastatel, aga eriti praegu broneeritakse hotellitubasid viimasel hetkel. „Tundub, et hommikul vaadatakse, et on ilus ilm ja pärastlõunal ollakse kohal,” ütles Sukles. „Planeerida midagi ei saa.”

Kuigi eelmisel aastal jõuti käibega lõpuks 2019. aasta tasemele, on vahepealne aeg Suklese sõnul ära söönud kõik ettevõtte säästud. Kui toona koguti raha hotelli uuendamiseks, sii