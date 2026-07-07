Roostal oli noorte investeerimislaager

Maria Mai Siimut

mariamai@le.ee

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Noorte investeerimislaagrist osavõtjad. Foto erakogu

Roosta puhkekülas toimus 28. juunist 1. juulini Eesti ainuke investeerimislaager eesmärgiga suurendada noorte finantskirjaoskust ning inspireerida neid rahatarkust edasi jagama. Laagris osalesid 10.–11. klassi õpilased üle kogu Eesti.

Laager andis korraldajate sõnul noortele võimaluse õppida rahatarkust valdkonna tipptegijatelt, luua endale kaasamõtlejate ringkond ja saada Eesti järgmise põlvkonna investorite kogukonna liikmeks.

Laagri programm oli sisustatud tegevuste ja harivate seminaridega. Liisi Kirch õpetas rahatarkuse alustalasid, Kristi Saare aktsiai

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