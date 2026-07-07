Roostal oli noorte investeerimislaager

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Noorte investeerimislaagrist osavõtjad. Foto erakogu
Roosta puhkekülas toimus 28. juunist 1. juulini Eesti ainuke investeerimislaager eesmärgiga suurendada noorte finantskirjaoskust ning inspireerida neid rahatarkust edasi jagama. Laagris osalesid 10.–11. klassi õpilased üle kogu Eesti.
Laager andis korraldajate sõnul noortele võimaluse õppida rahatarkust valdkonna tipptegijatelt, luua endale kaasamõtlejate ringkond ja saada Eesti järgmise põlvkonna investorite kogukonna liikmeks.
Laagri programm oli sisustatud tegevuste ja harivate seminaridega. Liisi Kirch õpetas rahatarkuse alustalasid, Kristi Saare aktsiai
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