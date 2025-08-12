Marin Vallikivi: käid tööl? Palka saad? Järelikult oled investor

Kui küsida tänapäeva noorelt, mis on investeerimine, kõlavad vastused nagu: „aktsiad”, „krüpto”, „börs”, „Airbnb korterid”. Mõni võib lisada: „raha peab olema”. Ja koolitused. Ja mingid tarkade raamatud. Aga tegelikult… suure tõenäosusega on see esimene investeering juba tehtud märkamatult ja täiesti kogemata.

Kui inimene saab 18 ja läheb tööle, hakkab ta automaatselt koguma teise pensionisambasse. See tähendab: palgapäevadel liigub osa sissetulekust kohe inv