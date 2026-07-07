Auleppa akuparki ei tule

Aulepa tuulepark. Foto Urmas Lauri

Enefitil pole praegu plaanis rajada oma Aulepa tuulepargi juurde akusalvestusvõimekust, ütles selle Eesti Energia gruppi kuuluva ettevõtte taastuvenergia varade valdkonna juht Siim Ots.

„Hiljuti lisasime aku meie tuule- ja päiksepargist koosnevasse Purtse hübriidparki. Lisaks on käimas kolme akusalvesti rajamine meie Leedu tuuleparkide juurde. Peale nende meil ühtki salvestit rajamisel pole. Kuid see ei tähenda, et see ei võiks muutuda,” lausus Ots.

Praeguse seisuga pole Enefit veel otsustanud, kas 2009. ja 2011. aastal rajatud tuulikutega Aulepa tuulepark rekonstrueeritakse uuemate tuulegeneraatoritega või mitte.

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„Tuulikuid regulaarselt ja põhjalikult hooldades saab nen