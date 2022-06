Lääne-Nigula vald jättis Risti tuulepargi kohtutee katki

Lääne-Nigula vald ei kaeba edasi Tallinna ringkonnakohtu otsust, mis andis õiguse Enefit Greenile, kes tahab Ristile püsti panna Tallinna teletorni kõrgused tuulikud.

„Nagu te teate, kaotasime ka teises kohtuastmes. Advokaatide seisukoht oli, et meil pole mõtet edasi vaielda,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Aivar Riisalu Lääne-Nigula vallavolikogu istungil neljapäeval. 27. juunini oleks vallal võimalik pöörduda riigikohtusse. „Vallavalitsus on teinud otsuse, et edasi me ei kaeba,” ütles Riisalu istungil.

