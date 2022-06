Galerii: Oru ja Risti hooldekodu liidetakse uueks aastaks

Fotod: Urmas Lauri

Oru hooldekodu on renoveeritud ja nüüd hakatakse seda ühendama Risti hooldekoduga.

Mullu augustis alanud Räägu mõisahäärberi remont on lõppenud, 35 Oru hooldekodu elanikku on majja tagasi kolinud ja harjuvad pisitasa uute oludega. Oru hooldekodus hüpati remondiga 19. sajandist 21. sajandisse.

Räägu mõisa häärberis on hooldekodu eri nimede all tegutsenud juba 73 aastat. Vanas karjamõisas avati invaliididekodu 1949. aastal. „Nimed on küll vahetunud, kuid põhimõte on sama – pakkuda turvalist ja toetatud elamist inimestele, kes seda ühel või teisel põhjusel kodudes enam lubada ei saa,” ütles hooldekodu juhataja Elle Ljubomirov.

Lääne-Nigula vallavanem Aivar Riisalu, kes on osalenud mitme mõisahoone renoveerimisel, oli Räägu häärberis tehtuga rahul. „Kui esimest korda siia majja tulin, rõkkas süda rõõmust, et oot, ma tahaksin siia elama tulla! Tahtsin tuba broneerida, sest olen ka juba üle 60,” ütles Riisalu. Ljubomirov öelnud aga, et veel Riisalu tuba broneerida ei saa, tuleb oodata.

„See ei ole mitte millegi valmis saamine ja olukorda nautima jäämine, vaid selle ala arendamise algus,” lausus Riisalu uues kuues hooldekodu avamisel.

„Eesmärk on, et teenus peaks olema nii sisu kui ka keskkonna mõttes selline, et tahame ja julgeme oma lähedasi siia panna ja võibolla kunagi ka ise tulla,” ütles Ljubomirov.

