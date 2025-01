Oru tähistas raamatuaasta algust lugemismaratoniga

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 6

Oru kandi elanikud lugesid täna raamatuaasta alguse puhul Linnamäe poes seitse tundi kestnud lugemismaratonil ette „Rehepapi“ – Andrus Kivirähki teose.

Neljapäeva keskpäeval istus Oru kooli 8. klassi õpilane Meliise Pahk Linnamäe poes saia- ja leivariiuli ees, raamat põlvedel, ja luges. Üksikud ostjad end sellest segada ei lasknud ja valisid süvenenult kaupa. 15 minutit täis ja peatükk läbi, andis tüdruk „Rehepapi“ üle järgmisele lugejale.

Pahk oli 15. ettelugeja. Kell üheksa hommikul oli otsa lahti teinud Lääne-Nigula vallaametnik Varje Paaliste ja viimased laused luges kella poole viie paiku õhtul ette Oru kooli õpetaja Renno Silde.

Oru kooli direktor Andres Kampmann saabus ettelugemisele kella üheks päeval oma raamatuga ja ütles, et harjutas eelmisel päeval kodus peatükki, mis talle ette lugeda jäi.

Lugemismaratoni üks korraldajaid Sigrid Kalle-Vainola ütles, et ettelugejate nimekiri täitus ühe päevaga. „Kartsime juba, et tuleb nii palju, et iga kahe minuti tagant tuleb vahetada,“ ütles Kalle-Vainola. Ligi 30 inimest luges 15 minuti kaupa ette terve „Rehepapi