Galerii: Maitsete Promenaad kasvas kahepäevaseks

Toidufestival Haapsalu Maitsete Promenaad toimub tänavu esimest korda kahepäevasena.

Ürituse peakorraldaja Tiina Kõresoo ütles, et sel aastal registreerus kokku 76 toitlustajat ja meelelahutajat.

„Päris palju on selliseid põnevaid väikesi tegijaid,” rääkis Kõresoo. Näiteks pakutakse hiina, jaapani, kreeka, türgi, gruusia ja armeenia toitu. Lisaks on tema sõnul olemas lasteala ja muusikalised etteasted. „Reede õhtul on meil tänavadisko Allan Roosilehega ja laupäeval Roosilehe poja