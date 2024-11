Oru ja Risti hooldekodus tõuseb kohatasu

Järgmise aasta algusest hakkab hoolduskoht Oru ja Risti hooldekodus maksma 1265 eurot ning põetuskoht ehk voodihaige inimese hooldamine 1340 eurot kuus.

Oru ja Risti hooldekodude juhataja Elle Ljubomirov ütles, et peale üldise elukalliduse tõusu, millele käibemaksu tõstmine veel hoogu annab, on hinnatõusul muidki põhjusi. „Meil on kavas suurendada oma meeskonda. 2026. aastal jõustuvad uued normid ja hooldajaid peab hoolealuste kohta olema rohkem. Tahame alustada juba järgmisel aastal,” ütles Ljubomirov.

Risti hooldekodus lõpeb mooduli rendileping. „Meil on kavas see vä