Oru rahvaarutelul oldi üksmeelselt osavallavanemate kaotamise vastu

Kolmapäeva õhtupoolikul toimus Oru kultuurisaalis avalik arutelu teemal “Kuidas mõjutab osavallavanema ametikoha kaotamine kohaliku kogukonna elu”.

Kohale tuli ligi kolmkümmend huvilist, kellest valdav enamus ütles arutelu lõppedes, et nad ei toeta vallajuhtide senisel kujul esitatud ettepanekut valla põhimääruse muutmiseks.

Arutelu järel pidas oma koosoleku ka Oru osavallakogu. Ka seal oldi üsna üksmeelselt eelnõu praeguse variandi vastu - seitsmest kohalolnud osavallakogu liikmest oli vallavanem Janno Randmaa esitletud eelnõu poolt vaid üks.

“Mulle meeldis, et palju rahvast oli arutelul kohal, mis näitab, et see [osavallavanemate kaotamine - toim] läheb inimestele korda,” ütles Oru osavallakogu esimees Elle Ljubomirov neljapäeval eelmisel õhtul toimunule tagasi vaadates. “Arutelul toodigi need nõrgad kohad välja. Ei saa suhtuda nii et tavakodanikku ei huvita või et nad ei saa aru. Niimoodi [avalike koosolekutena] tegelikult peakski selliseid suuri asju ajama.”

Kolmapäevasel arutelul esitles vallavanem Janno Randmaa, nii nagu ta seda oli ka läinud neljapäeval Kullamaal nelja osavallakogu ühiskoosolekul teinud, ettepanekuid valla põhimääruse muutmiseks.

Randmaa sõnul pole praegune kaheksa osavalla süsteem Lääne-Nigula valla valitsemist tõhusamaks muutnud. “Olulist kaasatust see kaasa ei toonud, kuigi olid osavallavanemad, osavallakogud,” tõdes Randmaa. “See näitab, et midagi peaks teistmoodi olema.”

Arutelu juhtinud Ljubomirov nentis, et tema arvates on osavallavanemate kaotamine poolik lahendus.