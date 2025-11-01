Enefit Green kaalub Aulepa tuulepargi uuendamist

Kuula artiklit, 1 minutit ja 47 sekundit

Aulepa tuulepargi omanik Enefit Green on Lääne-Nigula vallaga arutanud Aulepa tuulepargi võimalikku renoveerimist.

Enefit Greeni tuuleenergia arendusjuht Danel Tauri sõnul käis ettevõte tõesti hiljuti Lääne-Nigula vallavalitsuses tutvustamas Aulepa tuulepargi võimalikke arengualternatiive ja jagamas esmast infot võimaluste kohta. „Täpsemalt on aga praegu siiski veel vara rääkida,” ütles Tauri.

