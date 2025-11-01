Enefit Green kaalub Aulepa tuulepargi uuendamist

Kuula artiklit, 1 minutit ja 47 sekundit
0:00 / 1:47
Aulepa tuulepargi omanik Enefit Green on Lääne-Nigula vallaga arutanud Aulepa tuulepargi võimalikku renoveerimist.
Enefit Greeni tuuleenergia arendusjuht Danel Tauri sõnul käis ettevõte tõesti hiljuti Lääne-Nigula vallavalitsuses tutvustamas Aulepa tuulepargi võimalikke arengualternatiive ja jagamas esmast infot võimaluste kohta. „Täpsemalt on aga praegu siiski veel vara rääkida,” ütles Tauri.
19 tuuli
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam