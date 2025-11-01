Ametnikud said valimiste eest lisatasu

Kuula artiklit, 1 minutit ja 54 sekundit

Omavalitsused maksid kohalike omavalitsuse volikogude valimisi korraldanud ja läbi viinud ametnikele tuhandete eurodeni küündinud lisatasusid.

Valimiste seaduse järgi on valimisi korraldaval isikul, ka omavalitsuse ametnikul või töötajal õigus saada valimiste korraldamisega seotud ülesannete täitmise eest tasu. Riigi valimisteenistus eraldas korraldusega Haapsalule valimiste logistika korraldamisek