Galerii: Haapsalus algas Valge Daami aeg

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valge daami aeg_malleliisaraigla (1)
Foto: Malle-Liisa Raigla
valge daami aeg_malleliisaraigla (2)
Foto: Malle-Liisa Raigla
valge daami aeg_malleliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
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Reede õhtul algas Haapsalu promenaadil rahvapeoga Valge Daami aeg. Av
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