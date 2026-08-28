Galerii: Haapsalus algas Valge Daami aeg

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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Reede õhtul algas Haapsalu promenaadil rahvapeoga Valge Daami aeg. Av

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