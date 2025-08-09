Suur galerii: Valge Daami aja melu Haapsalu vanalinnas

Kuula artiklit, 0 minutit ja 21 sekundit

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 82

Sellel nädalavahetusel peetakse Haapsalus festivali Valge Daami aeg.

Laupäeval täitus Haapsalu vanalinn inimestega. Lossiplatsil oli Valge Daami mootorrattasõu, promenaadil peeti suurt laata, publiku ette astusid esinejad ja avatud oli lasteala, kus sai uudista