Arvustus: mõneks minutiks õnnestub ribadeks kulunud legend ellu äratada

Legend keskaegse linnuse müüri surema jäetud tütarlapsest mõeldi sajand ja enam aega tagasi välja turistide meelitamiseks.

Haapsaluga sarnase loo leiab peaaegu iga Eesti- ja Liivimaa kindluse kohta. Mõnes kohas oli elusalt müüritud neidiseid isegi rohkem kui üks, tosin või rohkemgi. Õnnetu armastuse lugu köidab inimesi. „Romeot ja Juliatki” lavastatakse aina uuesti ja uuesti, et leida oma tõlgendus.

Tänavuse lavastuse pealkiri on õige lihtne – „Valge Daam”. Lavastaja nimi on peidetud, ainult teadjate käest võib kuulda, et vastutus langeb Endla teatri videokunstniku Argo Valdmaa õlgadele. Kes on näinud Pärnus lavastust „Helluse keeles”, sellele olid mõned Haapsalu linnusemüüril nähtud kujundid tuttavad.

„Valge Daami” tegijate siht on leida loole visuaalne ja kehaline väljendus, loobudes traditsioonilistest võtetest, hobustest ja lärmavaid joodiku