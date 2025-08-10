Selgusid maakonna meistrid tennises

Kaks nädalat kestnud meistrivõistlustel tennises domineerisid noored mängijad nagu viimastel aastatel kombeks.

Koore riisusid Patrik Rainer Kaljula ja Maily Märss, kes tulid kolmekordseteks maakonna meistriteks. Kui üksikmängus ja paarismängus tulid tiitlid paraja ülekaaluga, siis segapaarismängus, kus nad mängisid koos, oli vastastel kasutada matšpall.

Esimese seti võitsid Kaljula/Märss päris kindlalt 6-3 ja miski ei ennustanud, et finaalivastased Egert Trave/Adele Lumiste võiksid mängu tagasi tulla. Ometi võitsid nad teise seti 7-5 ja viisid mängu otsustavasse kiiresse lõppmängu, mis mängiti kümne punktini. Seda dikteerisid alguses Kaljula/Märss, kuid lõpp läks väga p