Vanamuusikafestival innustab noori muusikuid

Juba neljandat aastat oli Haapsalu vanamuusikafestivali kavas kontsert „Vana muusika – noored mängijad”, kus esinesid Haapsalu varajase muusika laagri noored muusikud.

Laagris harjutasid noored pilli, osalesid töötubades ning valmistusid festivali viimase päeva lõunal toomkirikus toimunud kontserdiks.

Laupäeval, töötubade vaheajal, sai Lääne Elu ajakirjanik jutule 19 laagrilisest kaheksaga, kel parasjagu vaba aega oli. Muusikast ja suvelaagrist olid nõus rääkima Markus Johannes Veide, Irene Reinman, Teiti Danil, Oskar Sooberg, Roven Sepmann, Joel Harris Künnapuu, Karolina Lillepruun ja Nicole Gaydasheva.

Artikkel jätkub peale reklaami

Väga noorelt muusika juurde

14aastane Veide mängib pilli ammu. „Alustasin seitse aastat tagasi. Kõigepealt hakkasin õppima klavessiini, siis tuli orel juurde,” ütles ta. Veide on käinud kõigis varajase muusika laagrites ning lubas ka järgmisel aastal kindlasti kohal olla.

Kui seitsmeaastane laps hakkab tahtma klavessiini mängida, kust ta üldse teab, et niisugune pill ole